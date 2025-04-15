Рами Малек и Эмма Коррин расстались после двух лет отношений

Актёр Рами Малек, известный по «Мистеру Роботу», и актриса Эмма Коррин, снявшаяся в «Короне», закончили свой роман. По данным издания People, звёздная пара рассталась после двух лет романтических отношений.

В августе 2023 года их заметили на свидании за ужином, и в том же месяце источник сообщил People, что Малек встречается с Коррин с начала лета. Пара часто скрывала свои отношения, однако время от времени они всё же появлялись вместе: Эмма и Рами посетили церемонию вручения кинопремии BAFTA в феврале 2024 года и были сфотографированы во время совместной прогулки по Бразилии в июле 2024-го.

Причины расставания ни один из актёров не озвучил. Возможно, пара просто не сошлась характерами после какого-то времени, проведённого вместе.