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Исполнитель роли Хагрида в сериале «Гарри Поттер» Ник Фрост обратился к фанатам франшизы

Исполнитель роли Хагрида в сериале «Гарри Поттер» Ник Фрост обратился к фанатам франшизы
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Вчера, 14 апреля, канал HBO раскрыл имена первых шести актёров, которые примут участие в съёмках нового сериала по «Гарри Поттеру». Ник Фрост будет играть полувеликана Хагрида и после анонса обратился к любителям «поттерианы».

Актёр пообещал не подвести Робби Колтрейна, который исполнял эту роль в фильмах о Гарри Поттере.

Благодарю вас, что доверили мне такого преданного, нежного и мужественного полувеликана, как Рубеус Хагрид. Робби, обещаю, что не подведу тебя!

Фрост также напомнил, что сам всегда был фанатом франшизы. Сейчас он собирается перечитать все книги о Гарри Поттере, чтобы лучше подготовиться к роли Хагрида.

Ник Фрост известен по ролям в фильмах «Зомби по имени Шон», «Типа крутые легавые» и «Рок-волна».

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