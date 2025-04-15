NVIDIA представила видеокарты RTX 5060 Ti и RTX 5060 — все детали

NVIDIA представила RTX 5060 Ti и RTX 5060 — бюджетную линейку нового поколения своих видеокарт. Первая доберётся до магазинов уже 16 апреля, а вторая появится на прилавках в мае.

Как и сообщали ранее инсайдеры, RTX 5060 Ti получит 4608 CUDA-ядер с тактовой частотой 2572 МГц и 8/16 ГБ видеопамяти. Продаваться новинка будет за $ 429 (около 35 тыс. рублей) за версию на 16 ГБ и $ 379 (около 31 тыс. рублей) за версию на 8 ГБ.

Характеристики видеокарты RTX 5060 Ti

CUDA-ядра : 4608

: 4608 Тактовая частота : 2407 МГц, в разгоне 2572 МГц

: 2407 МГц, в разгоне 2572 МГц Память : 8/16 ГБ GDDR7

: 8/16 ГБ GDDR7 Разрядность шины : 128 бит

: 128 бит Пропускная способность : 448 ГБ/с

: 448 ГБ/с Энергопотребление : 180 Вт

: 180 Вт Дата выхода: 16 апреля.

Базовая RTX 5060 получит куда меньше CUDA-ядер и одну версию на 8 ГБ видеопамяти. Её стоимость составит всего $ 299 (около 25 тыс. рублей).

Характеристики видеокарты RTX 5060

CUDA-ядра : 3840

: 3840 Тактовая частота : 2407 МГц, в разгоне 2572 МГц

: 2407 МГц, в разгоне 2572 МГц Память : 8 ГБ GDDR7

: 8 ГБ GDDR7 Разрядность шины : 128 бит

: 128 бит Пропускная способность : 448 ГБ/с

: 448 ГБ/с Энергопотребление : 150 Вт

: 150 Вт Дата выхода: май.