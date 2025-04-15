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Видеокарты RTX 5060 Ti и RTX 5060 — цены, характеристики, видеопамять, стоимость

NVIDIA представила видеокарты RTX 5060 Ti и RTX 5060 — все детали
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NVIDIA представила RTX 5060 Ti и RTX 5060 — бюджетную линейку нового поколения своих видеокарт. Первая доберётся до магазинов уже 16 апреля, а вторая появится на прилавках в мае.

Как и сообщали ранее инсайдеры, RTX 5060 Ti получит 4608 CUDA-ядер с тактовой частотой 2572 МГц и 8/16 ГБ видеопамяти. Продаваться новинка будет за $ 429 (около 35 тыс. рублей) за версию на 16 ГБ и $ 379 (около 31 тыс. рублей) за версию на 8 ГБ.

Характеристики видеокарты RTX 5060 Ti

  • CUDA-ядра: 4608
  • Тактовая частота: 2407 МГц, в разгоне 2572 МГц
  • Память: 8/16 ГБ GDDR7
  • Разрядность шины: 128 бит
  • Пропускная способность: 448 ГБ/с
  • Энергопотребление: 180 Вт
  • Дата выхода: 16 апреля.

Базовая RTX 5060 получит куда меньше CUDA-ядер и одну версию на 8 ГБ видеопамяти. Её стоимость составит всего $ 299 (около 25 тыс. рублей).

Характеристики видеокарты RTX 5060

  • CUDA-ядра: 3840
  • Тактовая частота: 2407 МГц, в разгоне 2572 МГц
  • Память: 8 ГБ GDDR7
  • Разрядность шины: 128 бит
  • Пропускная способность: 448 ГБ/с
  • Энергопотребление: 150 Вт
  • Дата выхода: май.
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