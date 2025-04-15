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Рассел Кроу и Вера Фармига сыграют в новом триллере «Шпион на миллиард долларов» про работу агента ЦРУ в СССР

Рассел Кроу и Вера Фармига сыграют в новом триллере про работу агента ЦРУ в СССР
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Портал Deadline поделился первыми подробностями о новом фильме «Шпион на миллиард долларов». Лента в жанре триллера основана на книге Дэвида Э. Хоффмана про агента ЦРУ Адольфа Толкачёва, который передавал секретные данные из Советского Союза властям США.

Главную роль в фильме сыграет Рассел Кроу («Гладиатор», «Игры разума»), в актёрский состав также вошли другие звёзды Голливуда — Вера Фармига («Мальчик в полосатой пижаме», «Исходный код») и Гарри Лоути («Индустрия», «Сороки-убийцы»).

Режиссёром «Шпиона на миллиард долларов» выступит Эмма Асанте. Дата выхода картины пока остаётся неизвестной — вероятно, релиз ленты состоится не ранее второй половины 2026 года.

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