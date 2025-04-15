Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

GTA 5 добавили в подписку Game Pass для ПК и Xbox

GTA 5 добавили в подписку Game Pass для ПК и Xbox
Комментарии

Компания Microsoft объявила о пополнении ассортимента Game Pass. 15 апреля в подписочный сервис добавили Grand Theft Auto 5 — культовый экшен от Rockstar Games.

В этот раз проект доступен всем подписчикам Game Pass на ПК (PC Game Pass) и Xbox (тарифы Standard и Ultimate). Пользователи могут запустить некстген-версию игры, которая добралась до консолей весной 2022 года, а до ПК — в начале марта 2025-го. При желании геймеры также могут сыграть и в базовую версию GTA 5 без улучшений для текущего поколения.

Сейчас игра также доступна на консолях PlayStation по подписке PS Plus Extra и Premium — в сервис игру добавили в ноябре 2024 года.

Материалы по теме
Полная чушь. Обзор фильма «Майнкрафт»
Полная чушь. Обзор фильма «Майнкрафт»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android