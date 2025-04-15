GTA 5 добавили в подписку Game Pass для ПК и Xbox

Компания Microsoft объявила о пополнении ассортимента Game Pass. 15 апреля в подписочный сервис добавили Grand Theft Auto 5 — культовый экшен от Rockstar Games.

В этот раз проект доступен всем подписчикам Game Pass на ПК (PC Game Pass) и Xbox (тарифы Standard и Ultimate). Пользователи могут запустить некстген-версию игры, которая добралась до консолей весной 2022 года, а до ПК — в начале марта 2025-го. При желании геймеры также могут сыграть и в базовую версию GTA 5 без улучшений для текущего поколения.

Сейчас игра также доступна на консолях PlayStation по подписке PS Plus Extra и Premium — в сервис игру добавили в ноябре 2024 года.