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Для Baldur's Gate 3 вышел последний патч с 12 подклассами, фоторежимом и кроссплеем

Для Baldur's Gate 3 вышел последний патч с 12 подклассами, фоторежимом и кроссплеем
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Студия Larian выпустила восьмой большой патч для Baldur's Gate 3. В компании называют свежий апдейт последним большим обновлением в истории ролевой игры, которую поддерживали на протяжении полутора лет после релиза.

Так, с новым патчем в игру добавили продвинутый фоторежим с различными настройками, 12 новых подклассов, кроссплей для игры с разных платформ (ПК, Xbox Series и PS5), улучшенную поддержку модификаций и другие нововведения. Авторы также устранили множество багов, добавили возможность играть за одним Xbox Series S через разделённый экран и улучшили интерфейс.

С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте разработчиков. В Larian отдельно подтвердили, что восьмой патч станет финалом пострелизной поддержки Baldur's Gate 3 — все будущие патчи будут посвящены разве что устранению найденных багов.

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