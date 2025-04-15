Началась продажа билетов на The International 2025 по Dota 2 — по цене 46 тыс. рублей

На платформе axs.com стартовала продажа билетов на чемпионат мира The International 2025 по Dota 2. В этом году главный турнир по «Доте» пройдёт в Гамбурге с 4 по 14 сентября 2025 года.

Зрители смогут посетить только матчи плей-офф, участие в которых примут восемь лучших команд. Билеты на первые два дня финальной стадии (11-12 сентября) продают по € 85 (около 8 тыс. рублей), а 13 и 14 сентября пропуск на «Барклейс-арену» обойдутся в € 165 (примерно 15 тыс. рублей).

Таким образом, попасть на все дни решающей стадии The International 2025 по «Доте» в качестве зрителя стоит примерно 46 тыс. рублей.