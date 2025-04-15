Марк Эйдельштейн рассказал, что хотел бы снять фильм про стримера Бустера и сыграть его

В рамках большого интервью YouTube-каналу «Вписка» актёр Марк Эйдельштейн рассказал, кого хотел бы сыграть в кино.

Звезда «Сто лет тому вперёд» и «Аноры» рассказал, что изначально мечтал сыграть Человека-паука или другого персонажа в фильмах Marvel, но после разговора с агентом передумал.

Она сказала, что после этого очень сложно выбраться. Та эпоха Marvel, которая делала звёзд, уже прошла, а сейчас это уже на корню убивает артиста. И так я потерял роль мечты — а сейчас я не знаю. Просто хочу с интересными художниками работать по всему миру.

Затем Эйдельштейн отметил, что хотел бы поучаствовать в проекте фильма о популярном стримере Вячеславе Buster Леонтьеве — при этом не только сыграть его роль, но и написать сценарий.

Честно говоря, я бы хотел Бустера сыграть. Но не просто сыграть. Написать про него сценарий, до этого пожить с ним — просто посмотреть, как он живёт. Просто прикинь, как прикольно сейчас снять художественный фильм про жизнь стримера. Это же такой пласт, иной мир, другая реальность.