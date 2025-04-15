Игру Dune: Awakening перенесли — теперь MMO по «Дюне» выйдет 10 июня

Разработчики Dune: Awakening перенесли релиз игры на три недели — если ранее релиз MMO по вселенной «Дюны» был запланирован на 20 мая, теперь он намечен на 10 июня.

Решение авторов связано с отзывами игроков после бета-теста. Студия Funcom сожалеет о вынужденных мерах, но считает, что ей нужно больше времени, чтобы доработать проект. В мае разработчики проведут ещё один крупный бета-тест.

Действия Dune: Awakening развернутся в альтернативной вселенной «Дюны». Главным героем выступит безымянный узник, отправленный на планету Арракис. Ему предстоит выбраться из заточения и отправиться в опасное странствие, чтобы узнать правду об исчезновении фрименов.