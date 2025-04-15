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Режиссёр фильма «Один дома 2» хотел бы вырезать сцену с камео Дональда Трампа

Режиссёр фильма «Один дома 2» хотел бы вырезать сцену с камео Дональда Трампа
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Режиссёр Крис Коламбус заявил, что желает удалить из рождественской комедии «Один дома 2» сцену, в которой появляется действующий президент США Дональд Трамп.

Постановщик не рассказал о причинах своего решения, но отметил, что это стало для него проклятьем.

Это как камень у меня на шее, я просто хочу, чтобы этого не было. Но я не могу это вырезать — меня, наверное, вышлют из страны. Меня сочтут непригодным для жизни в США, и мне придётся вернуться в Италию или куда-нибудь ещё.

В одном из эпизодов фильма «Один дома 2» маленький Кевин спрашивает дорогу в отеле «Плаза» у высокого мужчины — им оказывается Трамп, который владел этой сетью в реальной жизни.

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