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Вышел хардкорный режим для игры Kingdom Come: Deliverance 2

Вышел хардкорный режим для игры Kingdom Come: Deliverance 2
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Студия Warhorse выпустила патч 1.2.4 для своей игры Kingdom Come: Deliverance 2. Главным нововведением стал бесплатный хардкорный режим.

Данный режим призван усложнить геймплей, повысив реализм — такой же был в первой части Kingdom Come и полюбился игрокам. Геймеры смогут выбрать от трёх функций, которые усложняют прохождение: например, ослабляют физическую силу, усиливают голод и желание спать.

В новой версии разработчики также исправили ряд багов, а ещё сбалансировали цены на травы в магазинах, так что они никогда не продаются по цене выше закупочной. Кроме того, в списке причёсок Индриха появилась лысина.

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