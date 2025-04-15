Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер фильма «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном — премьера в России 5 июня

Вышел трейлер фильма «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном — премьера в России 5 июня
Комментарии

Создатели предстоящего фильма «Жизнь Чака» представили трейлер фильма с Томом Хиддлстоном в главной роли. Картина официально выйдет в российских кинотеатрах 5 июня.

Основой для фильма станет рассказ известного писателя Стивена Кинга из цикла «Будет кровь».

Видео доступно на YouTube-канале NEON. Права на видео принадлежат NEON.

Фильм расскажет историю жизни умирающего Чака Кранца наоборот — от его старости к молодости. Вместе с Хиддлстоном в «Жизни Чака» сыграют Марк Хэмилл («Звёздные войны»), Карен Гиллан («Стражи Галактики»), Мэттью Лиллард («Крик»), Кейт Сигел («Призрак дома на холме») и другие актёры.

Материалы по теме
Фото
Том Хиддлстон и Марк Хэмилл — на кадрах из фильма «Жизнь Чака» Майка Флэнагана
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android