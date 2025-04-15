Вышел трейлер фильма «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном — премьера в России 5 июня

Создатели предстоящего фильма «Жизнь Чака» представили трейлер фильма с Томом Хиддлстоном в главной роли. Картина официально выйдет в российских кинотеатрах 5 июня.

Основой для фильма станет рассказ известного писателя Стивена Кинга из цикла «Будет кровь».

Видео доступно на YouTube-канале NEON. Права на видео принадлежат NEON.

Фильм расскажет историю жизни умирающего Чака Кранца наоборот — от его старости к молодости. Вместе с Хиддлстоном в «Жизни Чака» сыграют Марк Хэмилл («Звёздные войны»), Карен Гиллан («Стражи Галактики»), Мэттью Лиллард («Крик»), Кейт Сигел («Призрак дома на холме») и другие актёры.