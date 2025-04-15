На мэйджор по Counter-Strike впервые в истории прошёл игрок из Беларуси — tN1R из HEROIC

24-летний рифлер Андрей tN1R Татаринович стал первым в истории белорусским киберспортсменом, который сыграет на мэйджоре по Counter-Strike — самом престижном чемпионате по шутеру от Valve.

Тнир вместе с европейской HEROIC успешно прошёл европейскую квалификацию, выиграв все три матча. Шанс принять участие на BLAST.tv Austin Major 2025 остаётся у минского клуба Nemiga Gaming — в нём играют три россиянина, игрок из Казахстана и беларус 1eeR.

На текущий момент наибольшее представительство на BLAST.tv Austin Major 2025 имеет Бразилия (12 игроков), далее идут Россия (9) и Франция (8). Также борьбу на квалификациях продолжают отечественные 9Pandas и BetBoom Team.