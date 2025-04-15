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«Minecraft в кино» стал вторым самым кассовым фильмом по видеоиграм

«Minecraft в кино» стал вторым самым кассовым фильмом по видеоиграм
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Сборы фильма «Minecraft в кино» превысили отметку в $ 550 млн. Лента вышла на второе место среди всех экранизаций видеоигр.

Впереди остаётся только мультфильм «Братья Супер Марио в кино» 2023 года, который смог заработать в кинотеатрах более $ 1,36 млрд.

Самые кассовые фильмы по видеоиграм в истории

  1. «Братья Супер Марио» — $ 1,36 млрд
  2. «Minecraft в кино» — $ 550 млн
  3. «Соник в кино 3» — $ 491 млн
  4. «Покемон. Детектив Пикачу» — $ 450 млн
  5. «Варкрафт» — $ 439 млн.

Напомним, бюджет экранизации составил $ 150 млн. Наверняка картина уже полностью окупилась и приносит прибыль своим авторам. Подобная цифра позволила ленте стать вторым самым кассовым проектом 2025 года — впереди только «Нэчжа 2» с результатом в $ 2,09 млрд.

События «Майнкрафта» разворачиваются в наши дни, когда четырёх неудачников внезапно затягивает через таинственный портал в странную кубическую страну.

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