Появились первые кадры из сериала «Декстер: Воскрешение»

Издание Vanity Fair и телеканал CBS опубликовали первые кадры из сериала «Декстер: Воскрешение». Продолжение культового триллера выйдет этим летом, точную дату назовут позже.

Фото: CBS/Vanity Fair

Фото: CBS/Vanity Fair

Фото: CBS/Vanity Fair

Фото: CBS/Vanity Fair

Фото: CBS/Vanity Fair

Фото: CBS/Vanity Fair

Фото: CBS/Vanity Fair

Фото: CBS/Vanity Fair

Фото: CBS/Vanity Fair

«Декстер: Воскрешение» выступит прямым продолжением «Декстера: Новая кровь», который вышел в 2021 году. К роли Декстера в сиквеле снова вернётся актёр Майкл Си Холл.

В новом шоу будет звёздный актёрский состав — в проекте сыграют Ума Турман («Убить Билла»), Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму»), Питер Динклэйдж («Игра престолов»), Кристен Риттер («Джессика Джонс») и другие артисты. Сейчас CBS также занимается «Декстером: Первая кровь» — шоу недавно продлили на второй сезон.