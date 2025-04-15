Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появились первые кадры из сериала «Декстер: Воскрешение»

Появились первые кадры из сериала «Декстер: Воскрешение»
Комментарии

Издание Vanity Fair и телеканал CBS опубликовали первые кадры из сериала «Декстер: Воскрешение». Продолжение культового триллера выйдет этим летом, точную дату назовут позже.

Фото: CBS/Vanity Fair

Фото: CBS/Vanity Fair

Фото: CBS/Vanity Fair

Фото: CBS/Vanity Fair

Фото: CBS/Vanity Fair

Фото: CBS/Vanity Fair

Фото: CBS/Vanity Fair

Фото: CBS/Vanity Fair

Фото: CBS/Vanity Fair

«Декстер: Воскрешение» выступит прямым продолжением «Декстера: Новая кровь», который вышел в 2021 году. К роли Декстера в сиквеле снова вернётся актёр Майкл Си Холл.

В новом шоу будет звёздный актёрский состав — в проекте сыграют Ума Турман («Убить Билла»), Нил Патрик Харрис («Как я встретил вашу маму»), Питер Динклэйдж («Игра престолов»), Кристен Риттер («Джессика Джонс») и другие артисты. Сейчас CBS также занимается «Декстером: Первая кровь» — шоу недавно продлили на второй сезон.

Материалы по теме
Полная чушь. Обзор фильма «Майнкрафт»
Полная чушь. Обзор фильма «Майнкрафт»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android