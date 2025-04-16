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Вышла последняя серия первого сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»

Вышла последняя серия первого сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»
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Сегодня на Disney+ вышла финальная, девятая серия первого сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Эпизод уже доступен, на нём завершился первый сезон.

«Рождённый заново» — перезапуск и одновременно продолжение высокооценённого сериала «Сорвиголова» от Netflix. К своим ролям вернулись Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.

Шоу получит второй сезон, который планируют выпустить в 2026 году. Обычно паузы между сезонами подобных шоу больше, однако авторы «Сорвиголовы» хотят выпускать новые сезоны ежегодно — конечно же, по возможности.

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