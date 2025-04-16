Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Появились первые постеры нового фильма Пола Томаса Андерсона с Леонардо Ди Каприо

Появились первые постеры нового фильма Пола Томаса Андерсона с Леонардо Ди Каприо
Аудио-версия:
Комментарии

Появились первые постеры фильма «Битва за битвой», который снял Пол Томас Андерсон, известный по лентам «Мастер» (2012) и «Призрачная нить».

Главную роль в ленте исполнит Леонардо Ди Каприо. Он и попал на один из постеров вместе с другой актрисой.

Постеры ленты

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Картина основана на романе «Вайнленд» Томаса Пинчона. Действие книги разворачивается в 1984 году — в год переизбрания Рональда Рейгана в США. Сюжет проекта расскажет о том, как мужчина по имени Боб присоединяется к антиправительственной организации и пытается найти дочь.

Помимо Ди Каприо, в фильме также снялись Реджина Холл («Законопослушный гражданин»), Алана Хаим («Лакричная пицца») и Тейяна Тейлор («Энтергалактик»). Съёмки ленты начались в начале 2024 года, и уже завершились.

Фильм выйдет в зарубежный прокат 26 сентября.

Материалы по теме
Полная чушь. Обзор фильма «Майнкрафт»
Полная чушь. Обзор фильма «Майнкрафт»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android