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Блогер Даня Милохин мог сыграть в «Аноре» вместо Марка Эйдельштейна

Блогер Даня Милохин мог сыграть в «Аноре» вместо Марка Эйдельштейна
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Актёр Марк Эйдельштейн стал героем нового выпуска шоу «Вписка» и рассказал, что известный блогер Даня Милохин мог сняться в ленте Шона Бэйкера «Анора», в котором сам Марк сыграл ведущую роль.

По словам Эйдельштейна, образ богатого мальчика из России пришёл к Бэйкеру, когда он впервые увидел Милохина, и именно его постановщик хотел видеть в этой роли.

Он думал над героем этим молодым, в которого должна влюбиться Анора. И он увидел Даню Милохина. И подумал: «О, моя героиня могла влюбиться в этого пацана». И оттуда он начал его раскручивать.

Сам Марк уважительно относится к Милохину и считает, что он становится только лучше. К примеру, Эйдельштейн отметил, что сейчас блогер занимается профессиональным боксом.

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