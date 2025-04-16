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Вера Фармига и Рассел Кроу сыграют в триллере про агента ЦРУ в СССР

Вера Фармига и Рассел Кроу сыграют в триллере про агента ЦРУ в СССР
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По данным издания Deadline, Вера Фармига, Рассел Кроу и Гарри Лоути получили главные роли в новом фильме «Шпион на миллиард долларов». Это будет триллер, рассказывающий про агента ЦРУ в СССР.

Фильм, снятый по мотивам нашумевшей книги лауреата Пулитцеровской премии Дэвида Э. Хоффмана, рассказывает об Адольфе Толкачёве, который шёл на большие риски, чтобы передать в США тысячи страниц сверхсекретных документов советской разведки. Несмотря на неоднократные отказы со стороны настороженного ЦРУ, Толкачёв не сдавался, демонстрируя мужество в противостоянии режиму, который предал собственный народ.

Режиссёром выступает Амма Асанте, снявшая «Где соприкасаются руки». Сценаристом выступает Стивен Гэган.

Даты премьеры у ленты пока нет, как и даты старта съёмок.

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