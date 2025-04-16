Марк Эйдельштейн рассказал, как познакомился с Дженной Ортегой и включал ей русский рэп

Актёр Марк Эйдельштейн, известный по «Аноре» и «Сто лет тому вперёд» стал новым гостем шоу «Вписка». Марк в том числе рассказал милую и забавную историю о личном знакомстве со звездой «Уэнсдей» Дженной Ортегой и о том, как включал ей и актёру Дилану Миннетту русский рэп.

По словам Марка, Майки Мэдисон, сыгравшая Анору в «Аноре», пригласила его на вечеринку после фильма «Крик», в котором снялась она и Ортега. Поначалу Эйдельштейн был один, но потом обратил внимание на девушку в кожаной куртке и наушниках. На тот момент Марк не подозревал, что это может быть Ортега.

Они разговорились, вышли на улицу, и Эйдельштейн обратил внимание, что Ортега потушила сигарету о свой каблук. В этот момент актёр признался, что «влюбился», а через какое-то время Марк оказался ошарашен тем, что познакомился с Дженной лично.

Ещё один забавный момент произошёл, когда Эйдельштейн не хотел покидать вечеринку, но для этого требовалось снять номер в отеле, в котором развернулось мероприятие. Единственный оставшийся президентский номер стоил $ 8 тыс. (примерно 660 тыс. рублей), и у Марка не оказалось столько денег на карте, но ему помогла Дженна, разрешив переночевать у себя в номере (Эйдельштейн, если что, спал на полу).

Они рядом со мной, они смотрят на меня, я чувствую какое-то напряжение. И оказывается, что у меня недостаточно средств. Это очень стыдно и очень радостно одновременно. И тут Дженна говорит: «У меня есть номер в отеле, на последнем этаже, президентский люкс. Я такой: «Почему?», «Что вообще?». И она говорит: «Мне было интересно, насколько далеко ты готов зайти».

Марк, Дилан Минетт и Дженна провели вечер вместе на крыше отеля и слушали русский рэп (к примеру, Эйдельштейн включал американским актёрам рэпера Хаски), а на следующий день Эйдельштейн приступил к работе. С тех пор с Ортегой они не общались.