Утечка: ключевой постер и первые скриншоты ремастера The Elder Scrolls 4: Oblivion

В последние месяцы ходило очень много слухов о ремейке The Elder Scrolls 4: Oblivion. Вчера на сайте студии Virtuos Games, которая занимается обновлённой версией культовой игры, появился ключевой постер и скриншоты ремейка.

Официальное название обновлённой Oblivion — The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. То есть сами авторы называют тайтл ремастером, хотя визуальные улучшения вполне позволяют считать его ремейком. Ещё вместе с постером и скриншотами можно увидеть сравнительный кадр с оригиналом и новой версией.

Постер и скриншоты

Фото: Bethesda

Фото: Bethesda

Фото: Bethesda

Фото: Bethesda

Фото: Bethesda

Фото: Bethesda

Анонсировать и сразу выпустить ремастер должны на следующей неделе: анонс и релиз ожидается в период с 21 апреля и до конца месяца. Игра выйдет на PS5, Xbox Series и ПК.