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Звезда «Мира Юрского периода» Сэм Нил сыграет в новом фильме про Конга и Годзиллу

Звезда «Мира Юрского периода» Сэм Нил сыграет в новом фильме про Конга и Годзиллу
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Издание Deadline сообщило, что актёр Сэм Нил, известный по франшизе «Парк Юрского периода», сыграет в новом фильме про Конга и Годзиллу. Судя по всему, Нил решил сменить динозавров на вселенную монстров.

О роли, которую он исполнит, пока ничего не известно. Нил присоединяется к актёрскому составу, в который входят Кейтлин Девер, Джек О'Коннелл, Делрой Линдо, Мэттью Модайн, Алисия Дебнам-Кэри и Дэн Стивенс.

Сообщается, что в фильме несколько новых персонажей-людей будут сражаться бок о бок с титанами Годзиллой и Конгом, противостоя катастрофе, которая уничтожит мир. Режиссёром ленты выступит Грант Спьютор («Дитя робота»).

Премьера новой ленты о Годзилле и Конге состоится в марте 2027 года.

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