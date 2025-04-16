Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Аудитория Forza Horizon 5 превысила 45 млн человек — скоро игра выйдет на PS5

Аудитория Forza Horizon 5 превысила 45 млн человек — скоро игра выйдет на PS5
Комментарии

Стало известно, что аудитория Forza Horizon 5 превысила 45 млн человек. Таких результатов игре удалось достичь за три года с момента релиза в ноябре 2021-го.

Всё это время гоночная аркада была доступна на ПК и Xbox Series (в том числе в Game Pass), а уже совсем скоро, 29 апреля, релиз проекта состоится и на PS5. После выхода на консоли Sony будет интереснее наблюдать за тем, как растёт аудитория.

Forza Horizon 5 — пятая часть во франшизе Forza Horizon, которая предлагает игрокам заезды по трассам, гоночные соревнования и многое другое. Гонку полюбили как критики, так и геймеры, а некоторые и вовсе говорили, что это лучший гоночный симулятор.

Материалы по теме
Полная чушь. Обзор фильма «Майнкрафт»
Полная чушь. Обзор фильма «Майнкрафт»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android