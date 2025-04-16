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Начались съёмки сериала «Кузнецовы ТВ» с Юрием Стояновым и Михаилом Трухиным

Начались съёмки сериала «Кузнецовы ТВ» с Юрием Стояновым и Михаилом Трухиным
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Студия «ВАМ» приступила к съёмкам комедийного сериала «Кузнецовы ТВ». Производство ведётся для телеканала СТС, где шоу и будут показывать.

Фото со съёмок

Фото: Пресс-служба СТС

Фото: Пресс-служба СТС

Фото: Пресс-служба СТС

Фото: Пресс-служба СТС

Фото: Пресс-служба СТС

Проект расскажет историю нескольких поколений семьи Кузнецовых, проживающих под одной крышей. Родственники умудряются сосуществовать, не ругаясь, пока телепродюсеры не предложат семейке поучаствовать в реалити-шоу. Оказавшись под прицелом камер, каждый Кузнецов показывает своё истинное лицо.

Режиссёром проекта выступает Кирилл Васильев. В актёрском составе задействованы Юрий Стоянов, Михаил Трухин, Ольга Медынич, Арина Постникова, Юлианна Михневич, Таисия Захарова, Фёдор Скальский и другие.

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