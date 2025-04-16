«Хороший фильм, но не вызывает эмоций»: Марк Эйдельштейн — про «Микки 17» с Паттинсоном

Звезда «Аноры» Марк Эйдельштейн дал интервью интернет-шоу «Вписка», на котором ведущий общается с известными людьми и задаёт различные вопросы о работе, личной жизни и прочем. Марк рассказал, как относится к критике «Аноры», и вспомнил про ленту «Микки 17».

По словам актёра, он нормально относится к критике «Аноры», поскольку она говорит о том, что фильм вызывает эмоции и его так или иначе обсуждают. В качестве примера он привёл ленту «Микки 17», которая хоть и хорошая, но не вызывает бурных эмоций после просмотра.

Фильм «Микки 17». Он типа в прокате две недели или больше. Я ни от кого не слышал ничего про «Микки 17». Вообще ничего. Там крутой Паттинсон, он классный актёр. Потому что есть фильмы, которые хорошо сделаны, но они не вызывают эмоции, а есть те, которые вызывают.

В этом же интервью Марк рассказал про знакомство с Дженной Ортегой и про то, что главную роль в «Аноре» мог исполнить Даня Милохин.