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«Это честь для меня»: Паапа Эссьеду — о роли Северуса Снейпа в сериале «Гарри Поттер»

«Это честь для меня»: Паапа Эссьеду — о роли Северуса Снейпа в сериале «Гарри Поттер»
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14 апреля компания HBO раскрыла исполнителей второстепенных ролей в будущем сериале «Гарри Поттер». Одним из самых противоречивых кастинг-выборов для фанатов вселенной стал Северус Снейп — его сыграет чернокожий актёр Паапа Эссьеду.

Спустя несколько дней звезда «Рода мужского» и различных британских фильмов прокомментировал столь значимое событие. Эссьеду заявил, что для него большая честь находиться в составе с другими кинозвёздами, и пообещал увидеться со зрителями в Хогвартсе.

Это честь и привилегия для меня — отправиться в это путешествие с легендарными актёрами. Мы покажем мастер-класс. Увидимся в Хогвартсе.

Сериал «Гарри Поттер» стартует в начале 2027 года вместе с выходом первого сезона. Шоураннером проекта будет сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер, а консультантом выступит создательница вселенной Джоан Роулинг.

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