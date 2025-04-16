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Авторы «Кота в сапогах 2» выпустят мультфильм «Забытый остров» по филиппинской мифологии

Авторы «Кота в сапогах 2» выпустят мультфильм «Забытый остров» по филиппинской мифологии
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Студия DreamWorks анонсировала своё новое анимационное произведение. Авторы трилогии «Как приручить дракона», «Кунг-фу Панды» и «Дикого робота» ведут работу над мультфильмом «Забытый остров» (Forgotten Island). Премьера ленты в мировых кинотеатрах состоится 25 сентября 2026 года.

У картины пока нет официального синопсиса, однако уже известно, что события мультфильма развернутся вокруг героев, которые отправляются на волшебный остров, который как-то связан с филиппинской мифологией. Это будет приключенческая комедия.

За постановку картины отвечают Джоэль Кроуфорд и Хануэль Меркадо, авторы высокооценённого «Кота в сапогах 2: Последнее желание». Возможно, первый тизер ленты выйдет до конца 2025 года.

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