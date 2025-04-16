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Sony подняла цены на подписку PS Plus в Турции

Sony подняла цены на подписку PS Plus в Турции
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Компания Sony объявила о повышении цен на подписку PS Plus в Турции. С 16 апреля в стране тарифы Essential, Extra и Deluxe подорожают примерно в полтора раза. В корпорации связывают увеличение стоимости с поддержанием качественного сервиса для подписчиков PS Plus.

Так, базовый PS Plus Essential на год теперь обойдётся турецким игрокам в 2160 лир, продвинутый PS Plus Extra стоит 3645 лир, а максимальная опция PS Plus Deluxe — в 4266 лир. Действующие турецкие подписчики сохранят прежние цены до 24 июня.

Стоимость подписки PS Plus в Турции с 16 апреля

  • PS Plus Essential — 2160 лир за год (около 4700 рублей)
  • PS Plus Extra — 3645 лир за год (около 8000 рублей)
  • PS Plus Deluxe — 4266 лир за год (около 9300 рублей).

Турецкий регион PS Plus особенно актуален для России и жителей стран СНГ — после ухода Sony из страны многие пользователи начали подписываться на сервис именно в Турции.

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