Sony подняла цены на подписку PS Plus в Турции

Компания Sony объявила о повышении цен на подписку PS Plus в Турции. С 16 апреля в стране тарифы Essential, Extra и Deluxe подорожают примерно в полтора раза. В корпорации связывают увеличение стоимости с поддержанием качественного сервиса для подписчиков PS Plus.

Так, базовый PS Plus Essential на год теперь обойдётся турецким игрокам в 2160 лир, продвинутый PS Plus Extra стоит 3645 лир, а максимальная опция PS Plus Deluxe — в 4266 лир. Действующие турецкие подписчики сохранят прежние цены до 24 июня.

Стоимость подписки PS Plus в Турции с 16 апреля

PS Plus Essential — 2160 лир за год (около 4700 рублей)

— 2160 лир за год (около 4700 рублей) PS Plus Extra — 3645 лир за год (около 8000 рублей)

— 3645 лир за год (около 8000 рублей) PS Plus Deluxe — 4266 лир за год (около 9300 рублей).

Турецкий регион PS Plus особенно актуален для России и жителей стран СНГ — после ухода Sony из страны многие пользователи начали подписываться на сервис именно в Турции.