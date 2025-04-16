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Комедийный сериал «Блогеры взаперти» от ТНТ стартует 28 апреля

Комедийный сериал «Блогеры взаперти» от ТНТ стартует 28 апреля
Аудио-версия:
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Телеканал ТНТ назвал дату выхода сериала «Блогеры взаперти» — своего нового оригинального проекта. Шоу дебютирует на ТВ и в онлайн-кинотеатре Premier 28 апреля в 20:00.

Видео доступно во VK-группе Все трейлеры. Права на видео принадлежат ТНТ.

Сюжет произведения расскажет о блогере-миллионнике Ольге Малиновской и её муже-блогере Давиде. Однажды за неуплату налогов они попадают под домашний арест в глухую деревню, где они прописаны, и остаются без смартфонов и интернета. Продюсер Артур пытается придумать, как нейтрализовать браслеты, но все попытки вернуться в цивилизацию заканчиваются неудачами.

Главные роли в сериале исполнили Екатерина Шкуро («Зона комфорта») и Тимур Батрутдинов («Иван Васильевич меняет всё»). Режиссером комедии выступил Гарик Петросян («Букины»).

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