«Это проклятие моей жизни»: Джордж Мартин — о книге «Ветра зимы»

Джордж Мартин, автор цикла «Песнь льда и огня», дал небольшое интервью изданию Time. В нём писатель в очередной раз прокомментировал работу над книгой «Ветра зимы» — шестым произведением культового фэнтезийного цикла.

Автор признал, что книга уже стала его проклятием, ведь он пишет её более 13 лет. Мартин также рассказал, что его постоянно отвлекает HBO с работой над адаптациями произведений — сейчас писатель помогает холдингу с «Рыцарем семи королевств» и ещё одним неанонсированным проектом.

Это проклятие моей жизни. Без сомнений — «Ветра зимы» опаздывают уже на 13 лет. Я всё ещё работаю над ними. У меня есть периоды, когда я делаю прогресс в написании, а потом другие вещи отвлекают моё внимание. Но фанаты, кажется, переоценивают, сколько времени я вкладываю в сторонние проекты.

В последний раз Мартин сообщал детали о «Ветрах зимы» в конце 2023 года — тогда автор написал около 1100 страниц. Писатель отмечал, что у него готово примерно 75% книги — с тех пор прошло больше 15 месяцев.