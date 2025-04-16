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Финальный эпизод «Сорвиголовы» от Marvel получил самую высокую оценку в сериале

Финальный эпизод «Сорвиголовы» от Marvel получил самую высокую оценку в сериале
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16 апреля состоялась премьера девятой серии сериала «Сорвиголова: Рождённый заново». Первый сезон проекта официально завершён — съёмки продолжения ведутся прямо сейчас в Нью-Йорке.

Тем временем на агрегаторе IMDb уже сформировался рейтинг финального эпизода. Средняя оценка серии от зрителей составляет 9,3 балла из 10 — это самый высокий показатель в произведении. Пользователи называют эпизод отличной концовкой для первого сезона, которая открывает множество интересных сюжетных линий для создания продолжения.

Фото: IMDb

Что пишут зрители о финале «Сорвиголовы»

Диалоги, операторская работа, боевые сцены, брутальность — вот так нужно заканчивать сезон. Очень жду того, что авторы сделают в продолжении. Это было просто… потрясающе.
Этот эпизод служит отличным окончанием первой главы «Рождённого заново». Это самодостаточный сезон, который прокладывает почву для продолжения. Отличная работа!
Помимо некоторых сюжетных дыр, финал и само шоу — это просто совершенство, которое напоминает о сериале Netflix в положительном ключе.
Меня впечатлили экшен-сцены, которые по уровню насилия близки к «Дэдпулу». Химия между Фрэнком Каслом и Мэттом Мёрдоком ощутима, и напряжение между ними добавляет глубины истории.

Второй сезон сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» выйдет в первой половине 2026 года.

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