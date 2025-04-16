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Умер актёр дубляжа Владимир Герасимов, голос Брюса Уиллиса и Джона Траволты

Умер актёр дубляжа Владимир Герасимов, голос Брюса Уиллиса и Джона Траволты
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16 апреля стало известно о смерти российского актёра Владимира Герасимова. Об этом сообщили сотрудники объединения «Русский дубляж» в своём телеграм-канале. Артисту было 74 года, причина смерти не уточняется.

Владимир Герасимов начал свою карьеру в кино ещё в 1970-х. Актёр снимался в советских фильмах «Освобождение: Битва за Берлин», «Аты-баты, шли солдаты...», а также появлялся в эпизодических ролях в российских сериалах.

Больше всего Владимир Герасимов известен по работе над русским дубляжом — актёр озвучивал на русском языке в том числе Брюса Уиллиса в фильмах «Неудержимые» и «РЭД 2», а также Джона Траволту в «Из Парижа с любовью» и «Базе «Клейтон». Кроме того, голос актёра можно услышать в культовом мультфильме «Гравити Фоллз» — он озвучил дядю Стэна.

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