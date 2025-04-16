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Вышел трейлер драмы «Роузы» с Бенедиктом Камбербэтчем и Оливией Колман

Вышел трейлер драмы «Роузы» с Бенедиктом Камбербэтчем и Оливией Колман
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Кинокомпания Searchlight Pictures представила трейлер фильма «Роузы». Ремейк знаменитой комедийной драмы 1989 года выйдет в мировой прокат 29 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Searchlight Pictures. Права на видео принадлежат Searchlight Pictures.

«Роузы» расскажет историю супругов Тео и Айви, которые находятся в идеальном браке. Однажды их союз начинает распадаться, и некогда столь близкие друг другу люди начинают по-настоящему враждовать.

Главные роли в проекте сыграли британские звёзды: Бенедикт Камбербэтч («Шерлок») и Оливия Колман («Корона»). Режиссёром выступил Джей Роуч («Знакомство с родителями»).

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