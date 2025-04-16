Турция продолжит сотрудничество с Россией в мире кино

Турция готова прорабатывать более активное сотрудничество с Россией в области кинематографа. Об этом в интервью ТАСС рассказал Абдуррахман Алий, руководитель Института им. Юнуса Эмре.

Как объяснил Алий, речь идёт в том числе о возможном приезде турецкого актёра в Россию для продвижения того или иного проекта.

Мы с коллегами обсуждали вопрос активизации сотрудничества в сфере кино. Я поручил нашим сотрудникам детально проработать этот вопрос, поскольку мы рассматриваем кинематограф как один из инструментов продвижения страны на мировой арене. Пока сложно сказать, кто именно из актёров может приехать, но, если у российской стороны есть пожелания видеть тех или иных звёзд турецких сериалов, вы можете передать их нам. Мы понимаем и отмечаем, насколько это важно и насколько эффективно, когда артисты приезжают, ведь представители культуры — это своего рода посланники нашего государства.

Турецкие сериалы очень популярны в России — мелодрамы «Зимородок» и «Постучись в мою дверь» стабильно входят в топ самых просматриваемых шоу в стране. Ранее в РФ уже приезжали турецкие звёзды Ханде Эрчел, Барыш Ардуч и Джан Яман для продвижения проектов со своим участием.