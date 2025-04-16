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Конкурс — разыгрываем Kingdom Come: Deliverance 2 в нашем «Телеграме»

Конкурс — разыгрываем Kingdom Come: Deliverance 2 в нашем «Телеграме»
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«Чемпионат» устраивает новый конкурс — мы разыгрываем копию средневековой ролевой игры Kingdom Come: Deliverance 2.

В этот раз победителю достанется «Золотое» издание одной из лучших игр последних лет на любую платформу — ПК, PS5 или Xbox Series.

Как участвовать в розыгрыше Kingdom Come: Deliverance 2:

  1. Подписаться на наш телеграм-канал «Чемп.PLAY» по ссылке.
  2. Подписаться на наш телеграм-канал «КиберМетаГейминг» по ссылке.
  3. Нажать кнопку «Хочу приз!» в посте с розыгрышем.

Итоги розыгрыша мы подведём 1 мая в 18:00 мск, победителей мы выберем случайно с помощью специального бота-рандомайзера. Дерзайте — возможно, вам улыбнётся удача!

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