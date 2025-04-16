Вышли обзоры и тесты RTX 5060 Ti на 16 ГБ — хорошая видеокарта за свою цену

16 апреля зарубежные СМИ выпустили обзоры RTX 5060 Ti — бюджетной модели нового поколения своих видеокарт. Издания протестировали новый графический чип с 16 ГБ видеопамяти и назвали его отличным предложением за $ 429 (около 35 тысяч рублей), пусть и не без нюансов.
Характеристики видеокарты RTX 5060 Ti
- CUDA-ядра: 4608
- Тактовая частота: 2407 МГц, в разгоне 2572 МГц
- Память: 8/16 ГБ GDDR7
- Разрядность шины: 128 бит
- Пропускная способность: 448 ГБ/с
- Энергопотребление: 180 Вт
- Цена: $ 429.
Так, в тестах при разрешении 1080p видеокарта RTX 5060 Ti обеспечила в целом на 10% больше производительности, чем RTX 4060 Ti. В каких-то играх чип обошёл конкурента из прошлого поколения сразу на 20%, а где-то разница оказалась в районе 5%.
Сравнение RTX 5060 Ti в разрешении 1080p с другими видеокартами
Фото: Techpowerup
Более высокий прирост RTX 5060 Ti обеспечила при разрешении 1440p. В тестировании, где участвовали 16 игр, новинка оказалась чуть мощнее AMD Radeon RX 7700 XT и обеспечила в среднем 76 кадров в секунду. Чип отстал от RTX 4070 примерно на 10%.
Тесты RTX 5060 Ti в 16 играх при разрешении 1440p
Фото: Techspot
Наконец, при разрешении 4К видеокарте удалось обойти результаты RTX 4060 Ti сразу на 20%, но при этом она отстала от RTX 4070 на 11%. В среднем чип обеспечил примерно 42 кадра в секунду в 16 играх, что нельзя назвать достойным вариантом для комфортной игры в столь высоком разрешении.
Тесты RTX 5060 Ti в 16 играх при разрешении 4К
Фото: Techspot
В целом обозреватели пришли к выводу, что RTX 5060 Ti на 16 ГБ — отличный вариант для игр в 1080p и 1440p, если геймеру удастся купить видеокарту по рекомендуемой цене в $ 429. Это очень тихий и холодный чип с большим потенциалом для разгона, поддерживающий все фишки нового поколения — от DLSS 4 до мультигенерации кадров.
Эксперты отметили, что RTX 5060 Ti вряд ли будет продаваться по рекомендуемой цене из-за недостатка в поставках и высокого спроса. В этом случае они предложили геймерам присмотреться к RTX 4060 Ti и RTX 4070 или дождаться снижения цен на новинку. В России чип уже поступил в продажу у ритейлеров по цене от 55 тысяч рублей.