Вышли обзоры и тесты RTX 5060 Ti на 16 ГБ — хорошая видеокарта за свою цену

16 апреля зарубежные СМИ выпустили обзоры RTX 5060 Ti — бюджетной модели нового поколения своих видеокарт. Издания протестировали новый графический чип с 16 ГБ видеопамяти и назвали его отличным предложением за $ 429 (около 35 тысяч рублей), пусть и не без нюансов.

Характеристики видеокарты RTX 5060 Ti

CUDA-ядра : 4608

: 4608 Тактовая частота : 2407 МГц, в разгоне 2572 МГц

: 2407 МГц, в разгоне 2572 МГц Память : 8/16 ГБ GDDR7

: 8/16 ГБ GDDR7 Разрядность шины : 128 бит

: 128 бит Пропускная способность : 448 ГБ/с

: 448 ГБ/с Энергопотребление : 180 Вт

: 180 Вт Цена: $ 429.

Так, в тестах при разрешении 1080p видеокарта RTX 5060 Ti обеспечила в целом на 10% больше производительности, чем RTX 4060 Ti. В каких-то играх чип обошёл конкурента из прошлого поколения сразу на 20%, а где-то разница оказалась в районе 5%.

Сравнение RTX 5060 Ti в разрешении 1080p с другими видеокартами Фото: Techpowerup

Более высокий прирост RTX 5060 Ti обеспечила при разрешении 1440p. В тестировании, где участвовали 16 игр, новинка оказалась чуть мощнее AMD Radeon RX 7700 XT и обеспечила в среднем 76 кадров в секунду. Чип отстал от RTX 4070 примерно на 10%.

Тесты RTX 5060 Ti в 16 играх при разрешении 1440p Фото: Techspot

Наконец, при разрешении 4К видеокарте удалось обойти результаты RTX 4060 Ti сразу на 20%, но при этом она отстала от RTX 4070 на 11%. В среднем чип обеспечил примерно 42 кадра в секунду в 16 играх, что нельзя назвать достойным вариантом для комфортной игры в столь высоком разрешении.

Тесты RTX 5060 Ti в 16 играх при разрешении 4К Фото: Techspot

В целом обозреватели пришли к выводу, что RTX 5060 Ti на 16 ГБ — отличный вариант для игр в 1080p и 1440p, если геймеру удастся купить видеокарту по рекомендуемой цене в $ 429. Это очень тихий и холодный чип с большим потенциалом для разгона, поддерживающий все фишки нового поколения — от DLSS 4 до мультигенерации кадров.

Эксперты отметили, что RTX 5060 Ti вряд ли будет продаваться по рекомендуемой цене из-за недостатка в поставках и высокого спроса. В этом случае они предложили геймерам присмотреться к RTX 4060 Ti и RTX 4070 или дождаться снижения цен на новинку. В России чип уже поступил в продажу у ритейлеров по цене от 55 тысяч рублей.