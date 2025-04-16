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Оригинальные «Звёздные войны» покажут публично впервые с 1977 года

Оригинальные «Звёздные войны» покажут публично впервые с 1977 года
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Британский институт кино (BFI) объявил о повторном показе «Звёздных войн» — оригинальной картины Джорджа Лукаса 1977 года. Ленту публично представят на фестивале BFI Film on Film Festival в июне. Подробности ивента станут известны позже.

Таким образом, первую часть культовой франшизы впервые представят в кинотеатральной версии со времён показов в 1978 году. После релиза ленты Джордж Лукас внёс сразу несколько правок в фильм, добавив в том числе подзаголовок «Эпизод 4: Новая надежда», когда стало понятно, что произведение превратилось в большую франшизу.

Как именно компании BFI удалось заключить договор на показ с компанией Disney и самим Джорджем Лукасом, неизвестно. Оригинальную трилогию «Звёздные войны» также выпускали ограниченным тиражом на DVD в 2006 году, однако в плохом для современных экранов качестве.

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