«Я не чувствовала себя опустошённой»: Деми Мур — о поражении на «Оскаре»-2025

Американская актриса Деми Мур прокомментировала поражение на «Оскаре»-2025. Звезда «Субстанции» претендовала на награду за лучшую женскую роль и, по мнению многих аналитиков, имела высокие шансы на победу — ранее женщина получила аналогичную награду на «Золотом глобусе».

В конечном итоге «Оскар» за лучшую женскую роль достался Майки Мэдисон за игру в «Аноре». Как призналась Мур, поражение нисколько не расстроило её. Более того, за несколько минут до оглашения победительницы Деми даже предсказала имя победительницы.

За несколько минут до оглашения я наклонилась и прошептала своему агенту: «Думаю, победит Майки». Я не знаю, откуда это узнала, но я была права. При этом я была спокойна. Я не чувствовала себя опустошённой или что-то в этом духе.

Сейчас Деми Мур занята на съёмках второго сезона сериала «Лэндмен». Шоу вернётся на экраны в 2025 году.