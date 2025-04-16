Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер второго сезона детективного сериала «Покерфейс» — премьера 8 мая

Вышел трейлер второго сезона детективного сериала «Покерфейс» — премьера 8 мая
Комментарии

Телеканал Sky TV представил дебютный трейлер детективного сериала «Покерфейс». Продолжение шоу стартует на ТВ и в онлайн-кинотеатре Peacock 8 мая — спустя два года после запуска.

Видео доступно на YouTube-канале Sky TV. Права на видео принадлежат Sky TV.

Сюжет рассказывает про работницу казино Чарли Кейл, которая обладает необычным даром — она способна по виду человека определять, говорит ли он в этот момент правду. Во втором сезоне девушка продолжает раскрывать преступления, будучи в бегах.

К главной роли в шоу вернулась Наташа Лионн. Во втором сезоне также сыграли Хлоя Севиньи, Эллен Баркин, Тим Блейк Нельсон, Джанкарло Эспозито, Кэти Холмс и Кумэйл Нанджиани.

Материалы по теме
Обзор «Кракена»: каким получился наш блокбастер о подводниках и огромном монстре
Обзор «Кракена»: каким получился наш блокбастер о подводниках и огромном монстре
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android