В футсим eFootball добавят кроссплей и матчи с ботами уже 17 апреля

Konami анонсировала патч 4.4 для eFootball. Он выйдет уже 17 апреля и будет крупнейшим обновлением в истории обновлённого футсима.

Так, вместе с апдейтом в японский футбольный симулятор наконец добавят полноценный кроссплей — игроки смогут играть друг с другом/против друг друга на ПК и консолях PlayStation и Xbox. Кроме того, в режиме eFootball League появятся ИИ-противники, против которых можно будет провести встречи. Авторы также доработают систему пасов и добавят шкалу качества соединения во время онлайн-матчей.

Что касается привычных режимов для Pro Evolution Soccer, то «Мастер лига» (карьера за тренера) и «Стань легендой» (карьера за игрока) всё ещё не появились в игре. Когда-то оба режима должны были выйти в качестве платного дополнения ещё для eFootball 2022, однако релиз расширения так и не состоялся.