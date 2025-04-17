Финал второго сезона сериала «1923», приквела «Йеллоустоуна», посмотрело 14 млн человек

Несколько дней назад вышла восьмая и заключительная серия второго сезона сериала «1923», приквела «Йеллоустоуна». По данным Variety, эпизод посмотрело 14 млн зрителей.

Отмечается, что финал первого сезона за аналогичный период собрал на 41% меньше просмотров, а весь второй сезон в среднем смотрели на 46% лучше, чем первый. Второй сезон показывает лучшие результаты.

События проекта разворачиваются за сто лет до того, как главой семьи стал Джон Даттон III, роль которого исполняет Кевин Костнер. В начале XX века семья Даттонов сталкивается с засухой, беззаконием, запретом на алкоголь и массовыми кражами скота.

Как было объявлено ранее, «1944» станет следующим приквелом «Йеллоустоуна» на Paramount+ после «1883» и «1923». Сюжетная линия держится в секрете, но, без сомнения, она будет посвящена тому, как Вторая мировая война повлияла на ранчо Йеллоустоун и Даттонов.