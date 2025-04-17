Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Финал второго сезона сериала «1923», приквела «Йеллоустоуна», посмотрело 14 млн человек

Финал второго сезона сериала «1923», приквела «Йеллоустоуна», посмотрело 14 млн человек
Аудио-версия:
Комментарии

Несколько дней назад вышла восьмая и заключительная серия второго сезона сериала «1923», приквела «Йеллоустоуна». По данным Variety, эпизод посмотрело 14 млн зрителей.

Отмечается, что финал первого сезона за аналогичный период собрал на 41% меньше просмотров, а весь второй сезон в среднем смотрели на 46% лучше, чем первый. Второй сезон показывает лучшие результаты.

События проекта разворачиваются за сто лет до того, как главой семьи стал Джон Даттон III, роль которого исполняет Кевин Костнер. В начале XX века семья Даттонов сталкивается с засухой, беззаконием, запретом на алкоголь и массовыми кражами скота.

Как было объявлено ранее, «1944» станет следующим приквелом «Йеллоустоуна» на Paramount+ после «1883» и «1923». Сюжетная линия держится в секрете, но, без сомнения, она будет посвящена тому, как Вторая мировая война повлияла на ранчо Йеллоустоун и Даттонов.

Материалы по теме
Второй сезон сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»: всё, что известно
Второй сезон сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»: всё, что известно
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android