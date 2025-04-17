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Вышел трейлер ремейка «Войны супругов Роуз» с Бенедиктом Камбербэтчем и Оливией Колман

Вышел трейлер ремейка «Войны супругов Роуз» с Бенедиктом Камбербэтчем и Оливией Колман
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Кинокомпания Searchlight Pictures опубликовала первый трейлер ремейка «Войны супругов Роуз» с Бенедиктом Камбербэтчем и Оливией Колман в главных ролях. До этого фильм рекламировали лишь кадрами с главными героями.

Видео доступно на YouTube-канале Searchlight Pictures. Права на видео принадлежат Searchlight Pictures.

В фильме Колман и Камбербэтч играют пару, живущую на калифорнийском побережье. Поначалу они очень сильно влюблены друг в друга, но по мере нарастания напряжения между ними они начинают всё больше и больше вредить друг другу.

Ленту снимает Джей Роуч («Остин Пауэрс»), премьера в кинотеатрах состоится 29 августа.

Оригинальный фильм с Майклом Дугласом и Кэтлин Тёрнер вышел в 1989 году и стал хитом. При бюджете в $ 50 млн картина собрала больше $ 150 млн.

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