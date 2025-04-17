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Премьера второго сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» состоится в марте 2026-го

Премьера второго сезона сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» состоится в марте 2026-го
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Фанатам Сорвиголовы приготовиться к хорошей новости! Второй сезон шоу «Сорвиголова: Рождённый заново» стартует в марте 2026 года, пока без точных дат.

Первый сезон сериала завершился 16 апреля. Все девять эпизодов доступны для просмотра.

«Рождённый заново» — перезапуск и одновременно продолжение высокооценённого сериала «Сорвиголова» от Netflix. К своим ролям вернулись Чарли Кокс, Дебора Энн Уолл и Элден Хенсон, а главного злодея Кингпина вновь сыграл Винсент Д’Онофрио.

Обычно паузы между сезонами подобных шоу больше, однако авторы «Сорвиголовы» хотят выпускать новые сезоны ежегодно — конечно же, по возможности.

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