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Джессика Честейн сыграет в новом фильме ужасов режиссёра «Бугимена»

Джессика Честейн сыграет в новом фильме ужасов режиссёра «Бугимена»
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По данным издания Deadline, актриса Джессика Честейн, известная по «Оно 2» и «Материнскому инстинкту», сыграет в новом фильме ужасов Роба Сэвиджа. Режиссёр ранее снял ленты «Бугимен» и «Астрал. Онлайн».

В основу ленты ляжет роман «Происшествия в доме» писателя Джоша Малермана, автора «Птичьего короба». Хотя подробности сюжета картины неизвестны, в романе Малермана история разворачивается вокруг призрака, рассказанного от лица маленькой девочки, чья неблагополучная семья становится мишенью для сущности, которую она называет «другая мамочка».

Фильм спродюсируют кинокомпании Blumhouse Джейсона Блума и Atomic Monster Джеймса Вана.

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