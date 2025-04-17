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В России стартовали продажи смартфона Redmi Note 14S — цены от 26 тыс. рублей

В России стартовали продажи смартфона Redmi Note 14S — цены от 26 тыс. рублей
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Компания diHouse, дистрибьютор продукции потребительской электроники и «умных» устройств Xiaomi, объявила, что в России начались продажи смартфона Redmi Note 14S, который входит в серию Redmi Note 14.

Модель Note 14S получила основную камеру на 200 мегапикселей с оптической стабилизацией, позволяющей делать чёткие и естественные снимки даже в условиях слабой освещённости. Ещё у смартфона 6.67-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления до 120 Гц и разрешением 2400x1080. Гаджет также поддерживает формат HDR 10.

Redmi Note 14S оснащён аккумулятором на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки HyperСharge на 67 Вт. Как и все смартфоны серии Redmi Note 14, эта модель отличается длительным сроком службы аккумулятора.

Фото: Redmi

Redmi Note 14S продаётся в трёх цветах: полуночном чёрном, перламутровом фиолетовом и океаническом синем.

В каких конфигурациях доступен смартфон:

  • 12 ГБ + 512 ГБ по рекомендованной розничной цене 33 990 рублей;
  • 8 ГБ+ 256 ГБ по рекомендованной розничной цене 28 990 рублей;
  • 8 ГБ + 128 ГБ по рекомендованной розничной цене 25 990 рублей.

Новинку можно приобрести в торговых сетях: М.Видео-Эльдорадо, МТС, Beeline, МегаФон, Xiaomi Store, «Технопарк», «Ситилинк», OZON, Wildberries и Яндекс Маркет.

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