Жестокость и экшен — в новом трейлере фильма «28 лет спустя» с Аароном Тейлор-Джонсоном

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала второй трейлер фильма «28 лет спустя». Сюжетно он выступит продолжением культовой картины «28 дней спустя» с Киллианом Мёрфи в главной роли. Кстати, в новой ленте Мёрфи не будет, хотя изначально его появление планировалось.

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

По сюжету сиквела со времён начала пандемии прошло 28 лет и мир вокруг с тех пор сильно изменился. Как вы понимаете, не в лучшую сторону.

Напомним, главные роли в ленте сыграли Джоди Комер («Убивая Еву»), Аарон Тейлор-Джонсон («Пипец»), Рэйф Файнс («Гарри Поттер») и Джек О’Коннелл («Феррари»). Режиссёром картины выступил Дэнни Бойл, снявший первую часть и многие другие знаменитые фильмы.

Мировая премьера ленты «28 лет спустя» состоится 20 июня.