Раскрыта причина смерти актрисы Мишель Трахтенберг

В конце февраля стало известно о смерти актрисы Мишель Трахтенберг. Она получила известность благодаря проектам «Баффи», «Евротур» и «Сплетницы». Девушка ушла из жизни в 39 лет, но причины смерти так и не называли.

По данным управления судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка, смерть Мишель наступила из-за осложнений диабета.

Мишель Трахтенберг начала сниматься в трёхлетнем возрасте в рекламных роликах. Первой большой ролью актрисы стало воплощение Хэрриет М. Уэлш в фильме «Шпионка Хэрриет» в 1996 году. После этого девушка также стала известна по роли Дон Саммерс в сериале «Баффи — истребительница вампиров».

В 2004 году актриса появилась в знаменитой комедии «Евротур», где она сыграла юную девушку по имени Дженни. В 2008-м с Мишель вышел сериал «Сплетница», где она воплотила Джорджину Спаркс, недавно покинувшую реабилитационный центр. Всего за свою карьеру Трахтенберг сыграла более чем в 50 проектах.