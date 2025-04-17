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Начались съёмки детективного сериала «Отпечатки»

Начались съёмки детективного сериала «Отпечатки»
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Студия KIONFILM приступила к съёмкам детективной драмы «Отпечатки». Сколько займёт производство шоу, пока не говорят.

В центре сюжета оказывается тихий городок Заречный, который потрясает серия жестоких убийств. Следователь Яна возвращается домой, чтобы раскрыть преступление и побороть внутренних демонов. Радикальные методы и личный интерес девушки ставят расследование под угрозу, и к делу подключается капитан полиции Денис.

Кадры шоу

Фото: KIONFILM

Фото: KIONFILM

Фото: KIONFILM

Фото: KIONFILM

Фото: KIONFILM

Режиссёром проекта выступает Сергей Филатов. В актёрском составе задействованы Оксана Акиньшина, Дмитрий Чеботарёв, Евгений Санников, Анна Богомолова, Полина Кутепова, Иван Фоминов, Агриппина Стеклова, Олег Рязанцев и другие.

Даты выхода у шоу пока нет.

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