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В России не планируют полную блокировку YouTube — Госдума

В России не планируют полную блокировку YouTube — Госдума
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В России не планируется полная блокировка видеохостинга YouTube — несмотря на суровые меры по его замедлению. Об этом сообщил член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в интервью «РИА Новости».

По словам чиновника, платформа продолжает допускать «многочисленные нарушения российского законодательства», игнорируя требования по удалению отдельных материалов. Немкин допустил, что в конечном итоге сервис могут полностью заблокировать в стране, если ситуация не изменится.

На данный момент ни о полном отключении, ни о прямой блокировке YouTube речи пока не идёт. Но, как бы то ни было, пользователям стоит помнить о рисках — как с точки зрения доступа, так и в плане хранения своих данных и контента на зарубежной платформе. [...] Несмотря на это, никаких радикальных шагов по блокировке ресурса пока не предпринимается – не стоит путать замедление его работы на фоне устаревания оборудования с действиями регуляторов. Сегодня YouTube в России работает, хоть и с перебоями. Тем не менее платформа находится под пристальным вниманием, и её работа может быть действительно ограничена, если ситуация не изменится.

Ранее глава Минцифры РФ Максут Шадаев также отметил, что замедление YouTube в стране прекратится после того, как платформа начнёт выполнять нормы российского законодательства.

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