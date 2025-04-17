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В онлайне вышла комедия «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым

В онлайне вышла комедия «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым
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С сегодняшнего дня в онлайн-кинотеатре Okko доступен комедийный фильм «Дорогая, я больше не перезвоню» с Никитой Ефремовым в главной роли. Ленту уже могут посмотреть подписчики сервиса.

Картина рассказывает про рекламщика Даню, страдающего синдромом отложенной жизни. Он много работает, спешит, пытается успеть всё — и счастья ему это не приносит. Внезапно он впадает в кому и оказывается в прихожей загробного мира, которая подозрительно напоминает аэропорт из его последней рекламы. Рейсов всего два — или в ад, или в рай, но Даня не теряет надежды найти другую дверь — обратно в мир живых.

Режиссёром и автором сценария фильма выступил Александр Фомин («Молодой человек»). Главные роли в ленте вместе с Ефремовым сыграли Ян Цапник («Одиночка»), Агата Муцениеце («Плакса»), Дмитрий Чеботарёв («Майор Гром») и другие актёры.

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